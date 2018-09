Els Mossos desallotgen els CDR que protestaven davant la porta del TSJC

Els Mossos han desallotjat aquest dijous la seixantena de persones dels CDR que protestaven davant la porta del TSJC, contra la decisió de la fiscalia de demanar dos anys i mig de presó per a 11 dels seus membres pel bloqueig la seu del mateix tribunal fa set mesos. En un comunicat, els CDR han recordat que l'acció, que va tenir lloc el 23 de febrer passat, va ser "no violenta". A les 7h45 d'aquest matí, un grup de persones s'han assegut a les escales de l'entrada del tribunal, on s'ha col·locat un cordó dels Mossos d'Esquadra. A les 9h30 la policia catalana ja havia retirat un a un els concentrats, que no han ofert resistència. Els agents han identificat al menys quatre manifestants. Entre els concentrats, hi havia el diputat de la CUP, Carles Riera, i altres membres de la formació com Aina Delgado.

A més de col·locar-se entre els manifestants i la porta, els Mossos d'Esquadra han traçat un altre cordó just on acaben les escales, per facilitar la retirada dels concentrats. Segons han expressat els interlocutors als agents, els CDR no tenien la voluntat d'obstruir els accessos a la seu judicial. Davant d'aquesta actuació policial, que els concentrats han titllat de "desproporcionada i abusiva", els CDR han exigit la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, a través d'un missatge publicat a les seves xarxes.

Els concentrats han desconvocat la protesta després de llegir un manifest, que també han publicat en una piulada. En el text apuntava que "la millor solidaritat amb les persones encausades i detingudes" és que siguin milers els "possibles encausats i detingut" perquè "no tenen prou presons" per tancar-los "a tots".

Alhora, els CDR han afirmat que amb la protesta d'aquest dijous han denunciat la presència de "presos polítics, exiliats", i "centenars de persones encausades" pels tribunals espanyols, entre ells, els dos membres dels CDR Tamara i Adrià Carrasco, acusats "injustament per terrorisme". A més, s'han solidaritzat amb els centenars d'investigats per intentar accedir al Parc de la Ciutadella el 30 de gener, quan es va suspendre la investidura de Carles Pugidemont, i per la vaga general del 8 de novembre.

"També ens solidaritzem amb les companyes encausades per l'acció no violenta davant aquest tribunal 'd'excepció', que avui reivindiquem", han prosseguit. El comunicat continua afirmant que "la in-justícia espanyola i la seva judicatura", "no tan sols reprimeixen els qui lluiten a favor de la República" i citen els casos dels rapers Valtonyc i Pablo Hasel, condemnats a presó pel contingut de les seves cançons, els investigats per les protestes contra el mur de l'AVE a Múrcia, els condemnats per una baralla amb guàrdia civils a Altsasu i el processament de l'actor Willy Toledo per un delicte d'ofensa als sentiments religiosos, entre altres casos.

De la mateixa manera, apunten que aquest dijous volen recordar el 43è aniversari de l'afusellament de José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, José Humberto Baena, Juan Paredes Manot 'Txiki' i Ángel Otaegui.