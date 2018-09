La Generalitat buscarà famílies que acullin menors immigrants

n El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va citar ahir 68 famílies que en el seu moment es van postular com a «mentors» per a persones refugiades per oferir-los la possibilitat d'acollir o acompanyar immigrants menors d'edat que arriben no acompanyats. En compareixença parlamentària, el conseller va admetre que els serveis de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) han quedat col·lapsats aquest estiu i que ha faltat agilitat per respondre a l'augment d'arribades de joves, encara que s'han destinat 68 milions d'euros addicionals a això. Això ha deixat imatges polèmiques com les de desenes de menors dormint en comissaries dels Mossos d'Esquadra: ha admès que ahir mateix van ser més de mig centenar.

Com a resposta, el conseller ha anunciat que es reunirà amb tots els actors implicats en l'acollida de menors immigrants no acompanyats per redefinir el model abans de final d'any amb un doble objectiu: que «ningú dormi al car-rer» i la seva integració.

El Homrani va negar que Catalunya o Espanya estiguin vivint una allau migratòria, i ha precisat que ha canviat el perfil del migrant, de tal manera que el percentatge de menors no acompa-nyats s'ha disparat del 10% fins a superar el 30%.

Concretament, entre 2010 i 2015 el nombre de menors sense referents que arribaven a Catalunya oscil·lava entre els 300 i els 400 anuals, el 2016 van ascendir fins a 700, el 2017 es van disparar fins als 1.700 i aquest any es preveu tancar per damunt dels 3.000, segons el conseller.