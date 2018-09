Iceta creu que la presó preventiva per l'1-O «està durant massa»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera que el règim de presó preventiva que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va imposar a nou dels processats en el cas de l´1-O "està durant massa" i que tots plegats haurien d´estar ja en llibertat. Ho ha fet des del "respecte" a la decisió judicial i recordant, a més, que aquesta és una decisió que haurà d´abordar el Tribunal Suprem des de la independència. En tot cas, ha apuntat que personalment "no acaba de veure" que els fets que es jutjaran encaixin amb el "delicte de rebel·lió" que consta a la instrucció del cas, i ha rebutjat les apel·lacions a un possible indult perquè al seu entendre impliquen prefigurar una condemna i subvertir la presumpció d´innocència. Ha fet totes aquestes manifestacions en un esmorzar informatiu a Madrid on ha destacat el canvi de tarannà que ha implicat l´arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa i els acords assolits amb la Generalitat. "lLantiinflamatori del doctor Sánchez funciona", ha sentenciat.