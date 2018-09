Un informe del Govern reconeixia l'alarma de les grans empreses després del referèndum

n Un informe intern elaborat per la Generalitat els dies posteriors al referèndum de l'1-O revelava la preocupació de les grans empreses per la situació generada. Segons un document publicat per eldiario.es, els documents del Govern de Puigdemont enviats al llavors conseller d'Empresa, Santi Vila, detallaven la preocupació de les multinacionals i les accions que aquestes ja havien començat a prendre, com per exemple l'aturada de noves operacions en territori català. El text també recollia les inquietuds de moltes altres empreses, que es van posar en contacte amb la Generalitat amb la intenció de demanar reunions «al més alt nivell».

En aquest informe, a més, l'Executiu de Carles Puigdemont recomanava no enviar dades per escrit i incloure un argumentari per negar aquesta intranquil·litat empresarial.



Rovira: «Ho fem tot nosaltres»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, considerava que el seu partit estava sol en les tasques d'organització del referèndum, un mes abans de la seva celebració. En una conversa telefònica que forma part del sumari de l'1-O, Rovira explica al secretari general de Vicepresidència i Economia, Josep Maria Jové, que «cada dia estem més sols» i que «ho estem fent tot nosaltres». En concret, es queixava que el PDeCAT i la CUP no estaven buscant els síndics ter-ritorials per la sindicatura electoral, cosa que significa que a menys d'un mes de l'1-O encara no estaven definits. «És que ho estem fent tot nosaltres, és al·lucinant», va dir Jové.

El 4 de setembre a la nit, quan faltava menys d'un mes per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, Marta Rovira va telefonar a Josep Maria Jové després d'haver mantingut una reunió amb una persona, que la Guàrdia Civil la identifica com Carme Forcadell, i un tal Andreu, que podria ser l'advocat Andreu van den Eynde, sobre l'aprovació de la llei del referèndum del dia 6 d'octubre. En un moment de la conversa, sense que quedi clar a qui es refereix, Rovira deia que «aquesta gent (en relació amb Jaume Asens) no són de fiar, Jové. Potser l'Asens sí, però, és clar...». Quant a la cerca de síndics territorials per organitzar el referèndum, Jové defensava que «la gent nostra s'ha comportat». Rovira, en canvi, diu que «a mi hi ha gent que no em respon, eh, m'estic tornant loca; jo buscant síndics territorials... no et fot, ni el PDeCAT ni la CUP ho fan».