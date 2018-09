Líders mundials avisen de les «catàstrofes» de no educar les nenes

Els mandataris de França, el Canadà i el Regne Unit van fer una crida ahir als països de tot el món a impulsar els esforços per educar les nenes, advertint que podrien produir-se «catàstrofes» si no es permet un accés a una educació de qualitat per a elles.

Sense educar les nenes els països perden productivitat i corren el risc de la inestabilitat i el conflicte, han sostingut en un acte organitzat en els marges de l'Assemblea General de l'ONU, a Nova York.

Més de 130 milions de nenes, moltes en països immersos en conflictes o en regions pobres de tot el món, no van a l'escola, segons les dades del Banc Mundial, fet que suposa una pèrdua de 30 bilions de dòlars en guanys i productivitat.

La manca d'educació posa les nenes en risc de matrimoni infantil, problemes de salut, embarassos primerencs, atur i pobresa, adverteixen els experts.

Però la resta del món paga un preu també, en termes de potencial econòmic i estabilitat política, han sostingut els líders participants en l'acte celebrat a Nova York a favor de l'educació de les nenes.