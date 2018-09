Els Mossos desallotgen els independentistes de la plaça Sant Jaume per «seguretat»

n El director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, va defensar ahir que es va actuar amb «responsabilitat» en desallotjar l'acampada independentista de Barcelona perquè, segons ell, la «mera presència d'elements físics» era una trava per als dispositius antiterroristes.

En roda de premsa, Martínez va donar així explicacions sobre l'operació en la qual els Mossos d'Esquadra van retirar ahir al matí la tendes de campanya que estaven instal·lades des de l'11 de setembre passat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar que es faci efectiva la «república catalana».

Martínez va indicar que la responsabilitat dels Mossos és «garantir la seguretat dels béns i les persones», i va vincular el desallotjament a l'operatiu previst en el nivell 4 d'alerta antiterrorista en la qual es troba Catalunya.

«La mera presència dels elements físics era una dificultat per poder garantir la seguretat», va afegir Martínez, que va precisar que els Mossos s'han limitat a retirar «els objectes que posen en perill la seguretat de la plaça, les institucions i les persones».

Segons Martínez, el desallotjament es va desenvolupar sense incidents, amb «col·laboració» per part dels acampats, que tindran a la seva disposició els béns retirats de l'acampada a la comissaria del barri de Sants de Barcelona.

Per la seva banda, la diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez va demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per la retirada de l'acampada independentista de la plaça Sant Jaume de Barcelona per part dels Mossos d'Esquadra.

La diputada i regidora cupaire a l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant van passar per la plaça per comprovar l'actuació policial i parlar tant amb els acampats com amb els comandaments policials, que no els van donar «cap més explicació» que el suposat risc terrorista que impliquen «unes tendes i quatre tendals», cosa que va considerar «una broma». En aquest sentit, va criticar la policia catalana per no perseguir «el feixisme que campa lliurement pels carrers» i alhora «robar» el material d'acampada als independentistes sense fer cap tipus d'inventari.



La gestió de Buch

Per a Sànchez, la gestió de Buch amb l'acampada i la persecució dels «feixistes» està sent «nefasta» i «plena de despropòsits», i per això ahir va demanar la seva compareixença al Parlament. Alhora, però, va instar la ciutadania a mobilitzar-se el proper divendres i dissabte per evitar la manifestació de policies espanyols i guàrdies civils prevista a la mateixa plaça Sant Jaume o altres mobilitzacions contràries a la independència en altres llocs de Catalunya. La diputada veu amb «indignació»i «perplexitat» l'actuació policial perquè contrasta, segons ella, amb la crida del president de la Generalitat, Quim Torra, a mobilitzar-se per la independència i el seu «compromís» per permetre l'acampada. Per això, considera que la policia catalana «ha jugat amb les negociacions, les mitges veritats i les mentides» amb els acampats.