PP i PSC es desmarquen de Valls, i ERC assegura que és «impossible» que guanyi

n Manuel Valls va anunciar ahir en una roda de premsa que la plataforma política que impulsa de cara a les eleccions municipals es dirà «Barcelona, capital europea» amb la intenció d'anar «més enllà de les fronteres» de partits polítics. No obstant, fins ara, l'ex-primer ministre francès s'ha deixat estimar per Ciutadans i ha agraït el suport que li ha donat el partit. Valls no ha deixat clar si en aquesta plataforma ciutadana «transversal»té o no el suport del PP i PSC. Va ser dimarts quan Valls va confirmar en un acte la seva voluntat de presentar-se a l'alcaldia de Barcelona.

Valls va insistir ahir que impulsarà una plataforma «independent» i que no té «ganes d'anar en contra dels altres partits». «Una ciutat mereix anar més enllà dels partits polítics», va subratllar. L'ex-primer ministre francès va agrair el suport de Ciutadans i, en canvi, no va deixar clar si el PP i el PSC li faran costat o no. «Joc soc el que soc, tothom em coneix», va dir.

En aquest sentit, Valls va assegurar que els socialistes de Barcelona ja el coneixen i va explicar que va començar la seva carrera política amb els socialdemòcrates, i va citar algunes de les seves referències, com Willy Brandt, Olof Palme o Felipe González. «Em defineixo com un home d'esquerres, amb els meus valors republicans i el progressisme», va assenyalar en una roda de premsa que ha ofert en un cèntric hotel.

L'ex-primer ministre francès ha dit que «respecta» l'actual alcaldessa Ada Colau perquè gestionar una ciutat «no és fàcil», i també va subratllar que es pot parlar de l'independentisme «respectant l'opinió de la majoria i l'espai públic», però «amb arguments». «No vull ser agressiu, vull ser moderat», va deixar clar l'ex-primer ministre francès. «Tinc valors, tinc principis, vull que parlem del respecte, la democràcia, l'estat de dret, la separació de poders, dels valors inscrits tant en la Constitució espanyola com en l'Estat», va continuar dient en relació al debat independentista. «S'ha de respectar aquest estat de dret», va reiterar abans de preguntar-se si «es vol una Barcelona tancada, replegada, perdent força o una Barcelona que miri el futur amb il·lusió i optimisme». Després d'admetre que va perdre unes primàries a França, l'exdirigent francès va remarcar que «s'aprèn molt de les derrotes».

Per la seva banda, el president del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, es va distanciar ahir de la candidatura de Manuel Valls a l'alcaldia de la ciutat i va dir que el PP «vol treballar des de la suma i la complementarietat» contra el «populisme extrem» de Colau.

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va sostenir ahir que l'anunci de l'ex-primer ministre francès és «una operació de màrqueting i un engany, perquè amaga els suports polítics que té, que són Albert Rivera, Cs i la Faes». El regidor portaveu d'ERC a Barcelona, Jordi Coronas, va assegurar que Manuel Valls no és una aposta «gua-nyadora» i que «no tindrà» l'alcaldia de Barcelona. «És senzillament impossible», va assegurar en roda de premsa ahir.



Colau: «És el líder de les elits»

Per la seva banda, l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar ahir que ja sabia que les elits econòmiques a les quals s'ha enfrontat des de la seva arribada a l'Ajuntament estaven buscant un candidat i que aquest és Manuel Valls.

I el president de Cs, Albert Rivera, va afirmar ahir la convergència ideològica i de valors constitucionals» amb l'ex-primer ministre francès.