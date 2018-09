Una tercera dona acusa el candidat de Trump al Suprem d'abusos sexuals

Una tercera dona ha fet un pas endavant per acusar el jutge Brett Kavanaugh, el candidat del president Donald Trump al Tribunal Suprem, d'haver comès possibles abusos sexuals en el passat, augmentant així la pressió sobre la Comissió Judicial del Senat, que està debatent la seva nominació per a l'òrgan judicial.

L'advocat Michael Avenatti va revelar que la seva clienta, a la qual va identificar com Julie Swetnick, que ha presentat una denúncia en la qual afirma que Kavanaugh va tirar drogues a les begudes en algunes festes a noies «per poder-se aprofitar d'elles».

No obstant això, la dona no acusa directament el jutge d'agredir sexualment altres dones, encara que en la seva denúncia sí que diu que el va veure diverses vegades «beure excessivament i realitzar conductes inadequades, inclòs mostrar-se excessivament agressiu amb noies o acceptar un no per resposta».

«Aquesta conducta va incloure acariciar i grapejar noies sense el seu consentiment», afegeix la denunciant, segons informa el portal Politico.