Trump afirma que vol que hi hagi un acord de pau entre Israel i Palestina en el seu mandat actual

El president nord-americà, Donald Trump, va defensar ahir una solució de dos estats per al conflicte al Pròxim Orient i va assegurar que el seu «somni» seria poder aconseguir, abans que acabi el seu primer mandat, un acord de pau, per al qual ja està treballant la seva Administració.

Durant la seva trobada a Nova York amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, Trump va dir que espera que hi hagi «alguna cosa» els pròxims «dos, tres o quatre mesos». «Estem treballant en això i crec que ocorrerà alguna cosa», va asseverar.

«El meu somni és ser capaç d'aconseguir (un acord de pau) abans que acabi el meu primer mandat», va assegurar el president. El mandat acaba el 2021.

En aquest sentit, Trump va defensar que una solució de dos estats seria el que «millor funcionaria», en una de les senyals més clares a favor d'aquesta opció mostrada fins ara. «M'agrada la solució dels dos estats», va afirmar.

D'altra banda, es va mostrar convençut «al cent per cent» que els palestins acabaran tornant a la taula de negociacions i va dir que els Estats Units estan amb Israel «al cent per cent» en la seva política agressiva de defensa.

No obstant, va advertir Netanyahu que, per assolir la pau, «Israel haurà de fer alguna cosa bona per l'altra banda».