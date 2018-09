Willy Toledo anirà a judici per un delicte contra sentiments religiosos

El jutjat 11 de Madrid ha acabat la instrucció de la investigació a l'actor Willy Toledo per un possible delicte contra els sentiments religiosos i conclou que pot haver-hi indicis de delicte, per la qual cosa demana a les parts que en un termini de 10 dies es pronunciïn sobre si ha d'haver-hi judici oral. Així consta en l'acte de continuació de la causa que investiga els missatges publicats per l'actor al seu perfil de Facebook, entre ells: «Jo em cago en Déu i em sobre la merda per cagar-me en el dogme de la santísima trinitat i virginitat de la Verge Maria. Aquest país és una vergonya insoportable».