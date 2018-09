Borrell diu que Espanya supera Bèlgica en rànquings democràtics

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha qualificat d'«improcedents» les declaracions del president del parlament de Flandes, Jan Peumans, i li ha respost que Bèlgica és darrere d'Espanya als rànquings democràtics, després que escrivís una carta a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en la qual qüestionava el respecte de la democràcia a Espanya.

Així mateix, Borrell va defensar ahir la resposta de l'Executiu espanyol, que s'ha queixat per tres vies diferents davant Brussel·les: «Hem fet el que havíem de fer». En declaracions a RNE, recollides per Europa Press, el titular d'Exteriors va descriure la carta que Peumans havia remès a Forcadell d'«improcedent» i «injusta». Borrell va reivindicar que la democràcia espa-nyola apareix ben situada als rànquings internacionals de qualitat. «En tots els rànquings la democràcia espanyola apareix classificada per sobre de la belga», va recordar a Peumans després de les seves crítiques.