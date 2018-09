Clam empresarial a Barcelona per exigir que s'enllesteixi el Corredor Mediterrani

Uns 1.400 empresaris es van reunir ahir a Barcelona amb l'objectiu d'exigir al Govern central que enllesteixi el Corredor Mediterrani. La reunió va ser multitudinària i hi va haver agents econòmics catalans, valencians, murcians i andalusos, a més de les grans associacions empresarials. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va anunciar ahir que el Corredor Mediterrani es troba en la «recta final» i que confia que el 2021 estarà ja en servei i amb les obres pràcticament finalitzades entre Algesires i França en ample estàndard.

Ábalos va ser un dels participants del gran acte empresarial d'ahir al qual van assistir els presidents de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i de Múrcia, Fernando López Miras, mentre que el president català, Quim Torra, va declinar acudir, fet pel qual el conseller de Territori, Damià Calvet, va representar la Generalitat.

Davant d'uns 1.400 empresaris i professionals de tot l'Estat, que van rebre l'anunci amb un cert escepticisme, el ministre va assegurar que s'està duent a terme un important impuls tècnic per acabar l'obra després que el financer ja està cobert, i va afegir que «ara és quan es veu la llum» del projecte. En principi, els terminis amb els quals es treballava per al corredor apuntaven que la connexió entre Almeria i la frontera francesa estaria llista el 2023, i la que unirà Algesires amb França, el 2025.

Ábalos va recordar que el corredor ha estat bastant temps sense dotació, ja que s'han viscut anys molt difícils i se n'ha «ressentit» l'obra pública, i va defensar el «fort impuls» que l'actual Govern li ha donat davant els que auguraven, va dir, que s'alentiria l'obra. El ministre va destacar que és un projecte europeu que no pot acabar a la frontera amb França, per la qual cosa va assegurar que treballa amb el Govern francès perquè sigui una realitat i va apostar perquè connecti amb altres corredors a Espanya. Ábalos va defensar que és una obra de «dimensió nacional» que beneficia el conjunt d'Espanya, ja que infraestructures com aquesta són les que cohesionen socialment els territoris. Per al ministre, estem davant una realitat molt «pròxima», cal ser «optimista», i ara que es veu el final s'ha de plantejar com treure «rendiment» a una infraestructura que suposa un gran esforç. Amb el corredor canvia la fesomia d'Espanya, segons Ábalos, que va dir que «davant una Espanya radial fem una Espanya més interconnectada i integrada». «Estem treballant en una altra idea d'Espanya per la via de les infraestructures», va acabar.

A més del ministre, a l'acte hi van prendre la paraula el president del Cercle d'Economia de Catalunya, Juan José Brugera; la consellera delegada del Grup Fuste, Inés Fuste; el president d'AVE, Vicente Boluda; el president de la CEOE, Juan Rosell; el de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, i la directora general del European Retail Round, Suzanne Czech. Boluda va destacar l'esforç fet els dos últims anys per impulsar el corredor des de la societat civil i empresarial, mentre que Brugera va subratllar que aquest moviment ha aconseguit fins i tot «superar la inestabilitat política» i que servirà «per unir en temps en els quals parlem massa del que ens separa». Bonet va posar èmfasi en que el corredor ajudarà a la internacionalització del teixit empresarial i contribuirà a lluitar contra el canvi climàtic per la reducció del CO2 que suposarà el descens del transport per carretera. Rosell, per la seva banda, va assegurar que aquesta infraestructura és «clau» també des del punt de vista social i per afavorir la mobilitat de les persones.



Àmplia representació

També van assistir a l'acte Javier Moll, president de Prensa Ibérica (grup editorial de Regió7); el president de CaixaBank, Jordi Gual; el president de Banc Sabadell, Josep Oliu; el president de Mercadona, Juan Roig; el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà; l'empresari i expolític Josep Sánchez Llibre i el director general de Telefónica a Catalunya, Kim Faura.