Duque diu que solucionarà qualsevol «error» en les seves obligacions fiscals

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha assegurat aquest divendres que no es planteja dimitir per haver creat una societat per gestionar els seus béns immobles i que solucionarà qualsevol "error" en les seves obligacions fiscals si aquest s'hagués produït.

"He parlat" amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i "hem conclòs que no hauria de tenir cap problema i que, per descomptat, esmenar els errors ho farem", ha declarat Duque a la premsa al marge d'un Consell de Ministres de Competitivitat de la UE.

Duque ha insistit que mai ha tingut "cap intencionalitat d'evadir impostos ni de tenir cap avantatge fiscal indeguda" i s'ha mostrat disposat a explicar-se al Congrés si cal.

"A l'Congrés sempre cal anar", ha assenyalat l'exastronauta, preguntat per si estaria disposat a comparèixer en seu parlamentària com reclamen PP i Ciutadans.

Duque ha assenyalat que ha posat el seu expedient en mans d'uns "nous assessors" i que seguirà les seves instruccions si cal corregir algun "error" en la seva relació amb Hisenda abans de ser ministre.