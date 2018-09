Ensenyament manté l'horari lectiu l'1-O i els sindicats es mobilitzaran

El departament d'Ensenyament mantindrà obertes totes les escoles de primària i secundària en el seu horari lectiu normal el pròxim primer d'octubre, quan se celebra el primer aniversari del referèndum, mentre els sindicats han convocat mobilitzacions per a aquell dia. Fonts del departament d'Ensenyament han confirmat que «no han donat cap consigna de tancar les escoles» i que les direccions dels centres educatius «decidiran quin tipus d'activitat portaran a terme».

Per la seva banda, el sindicat de docents USTEC-STEs va fer ahir una crida a concentrar-se a les portes dels centres educatius a les dotze del migdia de dilluns que ve, i així se suma a les accions de la Plataforma 1 d'octubre per denunciar «la repressió que van patir els centres educatius».

Amb motiu de la celebració del primer aniversari del referèndum de l'1-O, el sindicat ha recordat el seu «compromís amb la causa de l'autodeterminació, entenent que és un dret irrenunciable del poble català». En el comunicat que va fer públic ahir el sindicat destaca que la «brutalitat de la intervenció policial cap a les persones i les nostres escoles i instituts» el dia 1 d'octubre de l'any passat «fa patent que era una estratègia premeditada i inacceptable de l'aparell del Regne d'Espanya». USTEC-Stes ha afegit que els centres educatius «no només van patir la repressió el dia 1 d'octubre», sinó que al llarg dels mesos següents «vam haver de suportar denúncies i acusacions d'adoctrinament que encara estan obertes».

Per la seva banda, el Sindicat d'Estudiants de Catalunya ha fet una convocatòria per a tots els centres de secundària perquè secundin una vaga general «en defensa dels drets democràtics i contra la repressió de l'Estat contra el poble de Catalunya», i ha anunciat que el mateix dilluns 1-O portaran a terme accions i mobilitzacions, tot i que encara estan per concretar.

A final de la setmana passada, la plataforma Universitats per la República va convocar una vaga d'estudiants universitaris i manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per al pròxim 1 d'octubre, amb motiu del primer aniversari del referèndum.



El PP tem «el pitjor»

El PP tem «el pitjor» aquest 1 de octubre a Catalunya, quan es compleix un any de la celebració del referèndum il·legal, i adverteix que, si torna a haver-hi insults al rei o la Constitució, el Govern quedarà «deslegitimat i menyspreat» i no pot exigir «lleialtat»a la resta de partits.

Segons va explicar el secretari general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista a Efe, el Govern arriba a aquesta data «amb diversos precedents» perquè ja ha «tolerat» altres vegades aquest tipus de comportaments i fins i tot que el president de la Generalitat, Quim Torra, entrés amb un llaç groc a la Moncloa quan es va reunir amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez.

«Hem vist com el senyor Sánchez ha fet els ulls grossos amb greus insults al cap l'Estat i la Constitució i, per tant, a tots els espanyols, i no esperem res diferent», va retreure. Per això, sobre el proper 1 d'octubre a Catalunya va concloure: «Temem el pitjor».