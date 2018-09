Escridassen Quim Torra en una visita a l'institut el Palau de Sant Andreu

?El president de la Generalitat, Quim Torra, va acabar ahir la seva visita a l'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca entre les escridassades d'una concentració a les portes de l'escola on nou professors van ser denunciats per la Fiscalia per presumptament humiliar els fills de diversos guàrdies civils després de l'1-O, pels seus comentaris a classe. Torra ja havia estat rebut a l'entrada amb xiulets per un petit grup de persones, però en sortir del centre es va trobar amb una concentració que el va rebre amb crits de «fora», feia sonar xiulets i portava banderes espanyoles.