Iceta: «La presó preventiva dels sobiranistes està durant massa»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar ahir que la presó preventiva dels polítics sobiranistes empresonats «està durant massa», i va subratllar que no sap «com encaixa el delicte de rebel·lió en el que va passar a Catalunya, en aquella hora i vuit segons d'independència».

En un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, el líder del PSC va considerar que queda «poc temps per al judici i cal deixar actuar la justícia», i sobre un possible indult va demanar que no se subverteixi la presumpció d'innocència.

El primer secretari dels socialistes catalans també va oferir «la recepta d'Iceta», que passa, segons va dir, per «parlar ara i negociar quan es pugui» i prioritzar «l'urgent, i l'urgent a Catalunya és l'autogovern». Iceta va reconèixer que per «parlar, anem una mica tard, però per canviar les lleis, tenim temps». I a la justícia, va assenyalar, «correspon dictar sentències i a la política buscar solucions, i si no hi ha reconciliació a Catalunya, haurem fracassat».

El primer secretari del PSC va insistir que no es pot «accelerar» el procés judicial, «això no va així», i ha subratllat que li faria por «viure en un país en el qual les decisions judicials estiguessin a l'arbitri d'una majoria política o del caprici d'un Govern».

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, va replicar al líder del PSC que en el cas dels líders sobiranistes «qualsevol dia de presó preventiva és injusta i indecent». «No es tracta de si és molt o poc. Només l'absolució té sentit i qualsevol dia d'aquesta presó preventiva és injusta i indecent», va assenyalar en roda de premsa.