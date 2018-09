Interior canvia l'itinerari de les marxes policial i independentista de demà

El departament d'Interior ha modificat l'itinerari de dues concentracions de signe contrari convocades per a demà, una de suport als policies que van actuar l'1-O contra el referèndum i una contramanifestació destinada a impedir-la, amb la finalitat de prevenir incidents. Segons ha informat Interior, la decisió d'exigir la modificació dels itineraris es basa en un informe de la Direcció General d'Administració de Seguretat, que conclou que la plaça «no pot acollir de forma segura la previsió d'assistència» de les dues manifestacions. L'informe valora que hi ha antecedents d'incidents per manifestacions antagòniques que han coincidit en el mateix espai, amb capacitat per acollir 5.000 persones, i la «dificultat d'evacuació» que presenten els carrers adjacents a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

Interior ha proposat itineraris alternatius a les dues manifestacions, d'acord amb la normativa que permet a la Direcció General d'Administració de Seguretat modificar la data, lloc i itinerari d'una marxa si hi ha «raons fonamentades que es poden produir alteracions de l'ordre públic».