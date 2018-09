Arxivada la denuncia de Puigdemont contra els joves que van amenaçar-lo des d'un tanc

El jutjat d'instrucció número 7 de Saragossa ha arxivat la denúncia de Carles Puigdemont contra els joves que van gravar un vídeo des de d'alt d'un tanc amenaçant d'anar-lo a buscar a Brussel·les, un vídeo que es va fer viral a través de les xarxes socials. Segons l'auto del magistrat Rafael Lasala Albasini, que ha avançat Rac 1, es tracta d'una "farsa sense cap valor intimidatori" i no constitueix amenaça, injúria ni delicte d'odi, com denunciava Puigdemont. La decisió no és ferma i l'expresident pot presentar recurs. Segons el jutge, el contingut del vídeo és "penalment irrellevant". En el seu auto, Lasala fa una cronologia dels fets de la passada tardor i, entre altres coses, opina que el referèndum de l'1-O va ser "com els que se celebraven en l'anterior règim polític".