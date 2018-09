Pedro Duque nega cap irregularitat amb la societat dels seus immobles

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, va comparèixer davant la premsa per donar explicacions sobre les informacions que li atribueixen una societat patrimonial per eludir impostos i va assegurar que li van recomanar realitzar-la, que ha liquidat tots els impostos i que no es tracta d'una «qüestió d'ètica» constituir una societat per comprar un immoble. El ministre va afegir que havia parlat amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per explicar-li que el seu cas no és com aquells que l'ara cap de l'Executiu va esmentar el 2015, quan va assegurar que si algú tributava menys amb una instrumental estaria fora del seu Govern, i que Sánchez li havia donat tot el seu suport. «No hi ha hagut estalvi real d'impostos en absolut», va assegurar. A més, va negar que Hisenda l'hagi investigat ni que li hagi fet cap requeriment per la constitució de la societat immobiliària.

Segons Okdiario, Duque hauria adquirit un xalet de luxe a la localitat alacantina de Xàbia a nom de la societat patrimonial Copenhaguen Gestores de Inmuebles SL. La dona de Pedro Duque, María Consuelo Femenía, ambaixadora d'Espanya a Malta, consta amb el ministre com a administradors solidaris de la societat patrimonial, que suposadament no té personal contractat i està destinada únicament a l'administració de béns patrimonials.

Durant la compareixença, Duque va explicar que ell i la seva dona van constituir la societat quan l'habitatge de Xàbia ja era propietat seva i que ho van fer assessorats per «un notari» o «algú» el 2005, en un moment en què el Govern estava promocionant, en «temps de la bombolla», aquesta fórmula d'adquisició d'habitatge, ja que tenia «certs avantatges» per la situació de tots dos, que llavors vivien a l'estranger. «És completament legal, estic al corrent de totes les obligacions fiscals i no veig on es pot interposar cap qüestió d'ètica», va resumir el ministre, que va afegir que «tots els anys» es signen els comptes, que «cada mes» es justifica la utilització de la casa i que la societat «ha liquidat els seus impostos de societats».

Per part seva, el PP va assegurar que és necessari que el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, comparegui al Congrés la setmana que ve per donar tots els detalls sobre les informacions que li atribueixen una societat patrimonial per eludir impostos. Paral·lelament, Ciutadans va registrar al Congrés una petició de compareixença urgent de Duque perquè expliqui en seu parlamentària «el seu ús personal de societats interposades per pagar menys impostos», quelcom que el partit liderat per Albert Rivera considera «immoral», i més quan el seu Govern està preparant una pujada impositiva.

D'altra banda, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (GESTHA) va dir, sobre les explicacions donades per Duque, que «aclareix el panorama de les incerteses que teníem, però documentalment no ha justificat el que ha dit», va assegurar el secretari general del col·lectiu, José María Mollinedo, que ahir al matí demanava al ministeri d'Hisenda que comprovés si aquesta societat va pagar l'impost de societats.

Per al secretari general de GESTHA, quan el ministre es refereix a l'impost de societats «el que ve a explicar és que l'arrendament, en realitat, és la valoració a preu del mercat, com si d'un lloguer es tractés, d'una operació vinculada per la cessió de la casa de la societat al soci». «Ell ho aclareix i diu que ha tributat per aquest autolloguer. És com si hagués llogat la casa a un tercer i això és el que ha hagut de computar».