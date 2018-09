Ponsatí critica Torra per enviar els Mossos a retirar l'acampada de la plaça Sant Jaume

L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí ha criticat des d'Escòcia el president de la Generalitat, Quim Torra, per haver enviat els Mossos d'Esquadra a retirar l'acampada independentista de la plaça Sant Jaume de Barcelona. En una entrevista al diari 'Jornada', Ponsatí, exiliada des del març a Saint Andrews, qüestiona el desallotjament de dimecres passat de manera contundent: "Enviar els Mossos d'Esquadra a retirar les tendes de campanya? Calia?". Ponsatí en responsabilitza Torra i considera que "no s'hi val" anar cada matí a saludar la gent acampada i després enviar-hi la policia "per fer-los fora al·ludint qüestions de seguretat".

A l'entrevista, que es publicarà en paper aquest cap de setmana, Ponsatí considera que Torra hauria d'haver anat personalment a explicar als acampats que havien de marxar. "I si no ho vols fer, doncs aguantes els policies i impedeixes que retirin les tendes", afegeix en un avançament del text que 'Jornada' fa al seu web.