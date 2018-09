Quim Torra rebrà diumenge a Palau els ferits de l'1-O, entre ells una trentena de bagencs

El President de la Generalitat, Quim Torra, ha convidat aquest diumenge al Palau de la Generalitat els ferits per les càrregues policials de l'1-O en col·legis de tot Catalunya. Serà un acte institucional de suport als afectats la vigília que es compleixi un aniversari del referèndum.

Entre els afectats, hi assistiran prop d'una trentena dels bagencs lesionats a Sant Joan de Vilatorrada, Fonollosa, Castellgalí i Callús, entre els quals el regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona i la fonollosenca Magdalena Clarena, que va patir una fractura de canell com a conseqüència de les càrregues de la Guàrdia Civil. També hi acudiran alguns dels voluntaris del Col·legi d'Advocats de Manresa que defensen la seva causa al jutjat.