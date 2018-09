Sánchez admet que el judici als sobiranistes tindrà impacte polític

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va admetre ahir al Fòrum Reuters de Nova York que el judici als líders independentistes tindrà un impacte polític «evident» i –en ser preguntat pel suport necessari de les forces independentistes– va recordar que si es prioritza el conflicte per sobre de la cooperació «s'acabarà la legislatura» i «anirem a eleccions».

El president espanyol, que va destacar la reactivació dels fòrums bilaterals entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya, va assegurar que el seu Govern treballa per «normalitzar» les relacions institucionals i la «situació social» a Catalunya. En aquest marc va insistir que els independentistes són una «minoria» que ha situat «entre el 42 i el 45%» i va apuntar que, un any després de l'1-O, les forces independentistes «també han entès que han d'abandonar una via unilateral que no té sentit» i establir el diàleg amb la resta de catalans que no ho són.

En ser preguntat per l'impacte dels judicis de l'1-O a l'estabilitat política a l'Estat, Sánchez va admetre que serà «evident» i que «no es pot negar», malgrat que va apuntar que el seu paper com a president implica «no posicionar-me sobre les hipòtesi, sinó sobre la realitat», i va insistir que el seu Govern treballa per «normalitzar» la situació.

El cap de l'Executiu espanyol també va apuntar que l'impacte econòmic de la sortida d'empreses de Catalunya «ha estat bastant petit», però s'assembla al que va passar al Quebec, on en motiu dels referèndums «moltes empreses van marxar a Toronto». «Això esta passant especialment cap a Madrid i València, però, en la meva opinió, l'objectiu del meu Govern és ajudar l'economia catalana proporcionant confiança».

En aquest marc, va afirmar que ERC i el PDeCAT saben que el seu Govern defensa la Constitució alhora que reconeix la «diversitat ter-ritorial i la identitat catalana», i va recordar que la política «sempre és un joc de prioritats».

«Si un prioritza el conflicte en comptes de la cooperació s'acabarà la legislatura i anirem a eleccions», va afirmar el cap de l'Executiu, però va afegir que «si posem la cooperació per davant per resoldre problemes socials podem arribar al 2020».