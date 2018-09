Turull, Rull i Sànchez avisen que afrontaran el seu judici en condicions precàries

Els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez han denunciat que si segueixen a la presó afrontaran el judici del procés en condicions precàries que provocaran «un més que probable estat d'esgotament» durant la vista que, com a conseqüència, erosionarà el seu dret de defensa. En un escrit, la defensa dels tres polítics independentistes adverteix que la prolongació de la presó preventiva fins al judici i durant la seva celebració, la durada del qual s'estima llarga, «suposarà un greu menyscabament del dret fonamental a la defensa» dels seus clients.

Els lletrats descriuen com creuen que serà l'escenari i la logística a la qual hauran de fer front els processats si segueixen a la presó, el que «obligarà a traslladar de nou els investigats a centres penitenciaris pròxims a la sala d'enjudiciament». Expliquen que, atès que el Tribunal Suprem no disposa de calabossos, els interns seran traslladats emmanillats i de matinada als calabossos de l'Audiència Nacional, on seran custodiats fins als moments previs a l'inici de les vistes, quan seran conduïts al Suprem, com passava al llarg de tota la instrucció quan eren en presons de Madrid. Afegeixen que un cop allà «menjaran en condicions precàries, en habitacions del Tribunal Suprem no habilitades per a això» i, en acabar la vista, seran de nou traslladats als cor-responents centres penitenciaris i «tot això diàriament, durant diverses setmanes o mesos».

Aquestes condicions faran, asseguren els lletrats, que els processats declarin «en un més que probable estat d'esgotament», pel que vaticinen que «la capacitat d'atenció i concentració dels investigats serà ínfima al cap de pocs dies d'haver començat la vista», tot i que, «amb sort, el seu estat de salut no es veurà afectat». A més, anticipen que «després de diverses jornades maratonianes» amb prou feines tindran ocasió per comentar la seva estratègia amb els processats, perquè entre els trasllats i la vista poc o gens de temps quedarà per parlar amb ells, i que en tot cas s'hauran de desplaçar-se a les presons, «això sempre que les sessions de judici oral no acabin en hores intempestives que impossibilitin la visita al centre penitenciari».

Una altra de les queixes de la defensa d'aquests tres processats es refereix a «la dilació indeguda i inexplicable» del Tribunal Suprem a l'hora de respondre un recurs de súplica en el qual sol·licitaven la llibertat de Rull, Turull i Sànchez i que «gairebé 2 mesos després no ha obtingut resposta» malgrat que l'alt tribunal va habilitar el mes d'agost per prendre decisions sobre la causa.

D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha denegat la petició de suspensió cautelar de la mesura de presó preventiva, comunicada i sense fiança de l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell que va ser acordada pel Tribunal Suprem. El ple del Constitucional ha pres aquesta decisió per unanimitat davant el recurs interposat per Forcadell contra la resolució del 17 de maig del 2018 de la Sala Penal del Tribunal Suprem, que va confirmar la decisió del magistrat instructor de la causa, Pablo Llarena.