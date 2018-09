Tusk apel·la a la «responsabilitat col·lectiva» en desplaçaments forçats i migracions

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va fer ahir una crida a favor de la «responsabilitat col·lectiva» per fer front a la migració i als desplaçaments forçosos, i va ressaltar que només a través de la mateixa es podran obtenir «solucions efectives».

«La Unió Europea (UE) encapçala els esforços globals de reassentament, incloent mitjançant el reassentament des de Turquia, que acull refugiats desplaçats pels combats a Síria, així com ho fan Jordània i el Líban», va dir en el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides.

En el mateix va ressaltar que «la població siriana pateix mentre continua la guerra» i va demanar que l'acord sobre la província d'Idlib (nord-oest) –en mans dels rebels– «sigui aplicat en la seva totalitat per evitar una catàstrofe humanitària». «Un procés polític significatiu sota els auspicis de l'ONU és especialment necessari per aconseguir una resolució al conflicte», va apuntar Tusk, que va ressaltar, a més, que «la inestabilitat a Líbia ha cridat l'atenció del món al sofriment causat per traficants de persones (...) que s'aprofiten brutalment de persones i afebleixen els estats en què operen». Així, va manifestar que la UE «lluita intensament per preservar l'ordre internacional fonamentat en normes, que actualment està sota una gran pressió a nivells de comerç, seguretat, canvi climàtic i Drets Humans». «Hem d'equipar l'ONU amb mitjans per complir el seu mandat amb èxit», va dir, abans de demanar «més unitat i acció col·lectiva en la lluita contra el conflicte».