Arxiven la denúncia als joves que van amenaçar Puigdemont des de dalt d'un tanc

El magistrat del Jutjat d'Instrucció 7 de Saragossa, Rafael Lasala, ha arxivat la causa oberta després de la denúncia de Carles Puigdemont contra dos joves saragossans per un delicte d'amenaces fetes el 8 de desembre del 2017, des de dalt d'un tanc en moviment i difoses en un vídeo. El jutge ha arxivat el cas per no ser delictiu el fet denunciat, que va tenir lloc en una jornada de portes obertes el dia de la patrona de l'Arma d'Infanteria, a la qual van acudir «dos desconeguts», s'indica en l'escrit.

El jutge justifica l'arxiu perquè el denunciant és «un polític amb una notable presència en el panorama polític espanyol des de gener del 2016 i que el seu objectiu principal, la conversió de Catalunya en un Estat independent, li havia donat tant crèdit entre els seus adeptes com ara crítiques de tot tipus entre els seus oponents, i la seva figura s'ha projectat enormement a escala nacional».