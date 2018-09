Celaá demana «intel·ligència» al Govern català i aprofitar el diàleg

La portaveu del Govern espa-nyol, Isabel Celaá, va dir ahir a les forces sobiranistes de Catalunya que, si fossin «intel·ligents», aprofitarien l'oportunitat de diàleg, i va assegurar que l'Executiu del qual ella forma part està determinat a seguir «un camí polític» que està donant resultats «i la societat entén».

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrada ahir al migdia, Celaá va apel·lar a «desarmar la retòrica» per aconseguir «més resultats que permetin arreglar el conflicte català».

La portaveu espanyola va insistir que el Govern que lidera Pedro Sánchez està en la via de buscar la resolució del conflicte, i «aquest camí està donant els seus fruits, més enllà d'al·legats retòrics car-regats d'emoció».

En aquesta mateixa línia, Celaá va recordar que aquesta setmana, després de la celebració de la reunió de la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals, que no es reunia des de feia més de set anys, s'ha pogut desbloquejar part del deute que l'Estat tenia contret amb Catalunya.

«Estem treballant per adoptar mesures i les adoptem en benefici de tota la societat catalana, la nacionalista i la no nacionalista, i en això està aquest Govern», va afegir Celaá en la roda de premsa.

Finalment, Celaá va preguntar al Govern de la Generalitat si realment «volen parlar d'autogovern o no, si volen dialogar dins de la llei o no, i si volen avançar en la resolució del conflicte català o no».

I la portaveu de l'Executiu de Pedro Sánchez es va remetre a les paraules aquesta setmana del mateix president del Govern, Pedro Sánchez, que ja va ser «molt clar» quan va dir que «si l'independentisme prioritza el conflicte, hi haurà eleccions».

Justament ahir, el president de la Generalitat, Quim Torra, va reivindicar l'1-O com «l'acte de manifestació massiva de desobediència més important que ha fet mai aquest país» i va afirmar que és necessari «tornar a fer el mateix». Torra, que va visitar l'Ajuntament de Lleida i va poder parlar amb el nou alcalde, Fèlix Larrosa, va recalcar que «votar no és delicte, el delicte és que et peguin per votar». «L'1 d'octubre és obra de la gent que té clar que el que hem vingut a fer és la república catalana», va sentenciar.