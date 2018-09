El PP proposa cinc anys de presó per convocar referèndums

El Partit Popular ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició de llei orgànica per reformar el Codi Penal i incloure-hi com a delicte l'organització de referèndums il·legals.

La proposta preveu penes de fins a cinc anys per a les autoritats que el convoquin i penes menors per a aquells funcionaris que ho facilitin o les persones que participin com a interventors en una votació declarada il·legal.

El PP recorda que el 2003 –amb José María Aznar a la Moncloa– ja es va impulsar aquesta mateixa reforma però que el legislador ho va acabar despenalitzant. Ara, i després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya, el PP recupera aquella idea i la porta al Congrés per tal que la resta de grups es posicionin. Segons els populars, els mecanismes de control de la legalitat «no han estat suficients» en el cas de Catalunya i, per tant, proposen penalitzar la convocatòria d'un referèndum il·legal.