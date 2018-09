El president del Suprem avisa que cal lluitar per defensar la democràcia

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, va dir ahir a Barcelona que la democràcia «no és mai una conquesta vitalícia». «La història demostra que quan una societat no roman vigilant i no fa caure el pes de la llei davant el més mínim indici d'intolerància, davant l'abús o davant la injustícia, qualsevol cosa pot succeir», va dir. Aquesta és la raó per la qual «és tan important disposar d'institucions sòlides, eficaces i legítimes». Lesmes va dir que les conquestes de l'Espanya constitucional es protegeixen des dels seus propis valors i principis, que «combaten les amenaces que pretenen menysprear els drets com a ciutadans lliures i iguals i poden comprometre la convivència».

Per la seva bamda, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Bar-rientos, va admetre un «trencament de confiança» entre els jutges, sobretot els d'instrucció, i els Mossos d'Esquadra després del referèndum. El magistrat va reconèixer l'existència d'un període de «desafecció» en una conversa amb periodistes en l'obertura del curs acadèmic de l'Escola Judicial de Barcelona.