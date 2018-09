Càrrega dels Mossos contra grups independentistes que intenten arribar fins a la marxa de policies espanyols

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra grups independentistes que intenten arribar fins a la marxa de policies espanyols organitzada per Jusapol. L'escomesa s'ha produït després d'un llançament massiu de pintura de colors als agents situats al cordó de la Via Laietana. Minuts després s'ha produït una segona càrrega policial a la zona de l'estació de Jaume I. Prèviament, els Mossos havien blindat la via i s'havien viscut insults i moments de tensió entre els dos bàndols amb cants enfrontats del 'Que viva España' i crits de '1 d'octubre, ni oblit ni perdó'. Els concentrats independentistes també havien llençat avions de paper i han cridat consignes contra els Mossos després que s'hagi registrat alguna empenta i cop de porra a l'alçada del carrer de Jaume I. A la plaça de Sant Jaume, més de 3.000 persones l'omplen de gom a gom en un ambient més festiu i de protesta contra la marxa d'homenatge als policies que van participar en l'operació 'Copèrnic' contra el referèndum de l'1-O.



La plaça de Sant Jaume està plena de gom a gom aquest dissabte per contrarestar la manifestació organitzada pel sindicat Jusapol d'homenatge als policies que van participar en l'operació 'Copèrnic' contra el referèndum de l'1-O. Seguint la crida de l'ANC, els CDR i la CUP, desenes de persones han passat la nit a la plaça i s'hi han anat aplegant al llarg del matí per denunciar la "provocació" de la marxa 'policial'. Un ampli desplegament dels Mossos i la Guàrdia Urbana es concentra a la zona per evitar enfrontaments, tot i que la marxa de Jusapol començarà finalment uns centenars de metres més enllà, davant la prefectura de policia a la Via Laietana. Ja hi ha hagut però alguns insults i corredisses entre independentistes i participants a la marxa policial a l'estació de Jaume I. Els Mossos d'Esquadra han tallat a circulació a la Via Laietana. Arran va anunciar que impulsarà un 'holi festival' coincidint amb la marxa de Jusapol.