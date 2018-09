Oriol Junqueras serà el cap de llista d'ERC a les eleccions europees

El president d'ERC, Oriol Junqueras, que és en presó preventiva a la presó de Lledoners, es presentarà com a cap de llista del seu partit a les eleccions europees de l'any que ve. Junqueras va fer aquest anunci ahir a través d'una carta dirigida a la militància difosa al matí per ERC. «Presentar-se a Europa és la millor manera de denunciar el retrocés democràtic i la repressió de l'Estat espanyol», va argumentar.

L'anunci arriba en vigílies del primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, «el dia que va mostrar a Europa i al món una de les pitjors cares d'aquest Estat», va assenyalar Junqueras. «Fa gairebé 11 mesos que sóc a la presó i continuo absolutament orgullós del que va fer el nostre poble aquell dia. Fer un referèndum no és cap delicte, voler un canvi polític per al meu país i posar la decisió en mans dels seus ciutadans no és cap delicte. I la repressió, evidentment, no és cap solució», apunta a la carta.



«Amb força i coratge»

Junqueras va manifestar la seva voluntat de «continuar lluitant» per la «llibertat» de Catalunya i defensar els seus «drets polítics i els de tots els represaliats, que és allò que ens volen arrabassar». «Per això he decidit presentar-me a les eleccions europees, és la millor manera de no fer efectiva la repressió que ens volen imposar», va afirmar, abans d'afegir: «Després de reflexionar-ho personalment i compartir-ho amb els companys que estan patint la repressió, em sento amb força i coratge per encapçalar la candidatura d'ERC a les eleccions europees del maig del 2019».

Junqueras va mostrar-se convençut que es pot «tornar a vèncer la repressió amb la nostra millor arma: la democràcia». «No podem permetre que ens intentin apartar, que ens vulguin deixar sense veu, i en cada nova oportunitat hem de demostrar que seguim determinats, que som majoria i estem disposats a donar-ho tot per defensar la democràcia, els drets civils i polítics, i la sobirania del poble de Catalunya», va afegir el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Segons Junqueras, «internacionalitzar la causa de la llibertat, de Catalunya, i denunciar la causa general contra l'independentisme, que s'ha convertit una causa general contra la democràcia, és avui més necessari que mai».

A més, «defensar el dret a votar», com en el referèndum de l'1-O, i «denunciar un judici que no serà just», va remarcar l'exvicepresident del Govern català, «és avui imprescindible», de la mateixa manera que «mostrar a Europa les debilitats i les vergonyes del regne espanyol és avui més important que mai».

El vicepresident i adjunt a la presidència d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, va celebrar ahir des de Lledoners la decisió d'Oriol Junqueras de voler encapçalar la candidatura del partit a les eleccions europees del maig del 2019. Aragonès va dir que l'oportunitat que representen les urnes a les eleccions europees no només apel·larà els catalans, sinó també els ciutadans de l'Estat.