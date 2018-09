La protesta contra l'acte de Jusapol acaba amb càrregues dels Mossos

El que havia de ser una concentració independentista a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per evitar que una manifestació de policies espanyols comencés davant del Palau de la Generalitat, va acabar en enfrontaments entre grups sobiranistes i els Mossos d'Esquadra per alguns carrers del centre de la ciutat.



Bona part dels independentistes es van quedar a la plaça, però ben aviat molts altres van pujar per la Via Laietana per trobar-se amb els policies que havien convocat la seva manifestació de suport a l'actuació de l'1-O davant de la Prefectura de Policia de la Via Laietana.



Després de llançar pintura en pols als Mossos, aquests van car-regar a l'altura de la plaça de l'Àngel. Quan els policies espanyols convocats pel sindicat Jusapol van arribar a la plaça de Catalunya, els independentistes hi van intentar entrar, tot i l'oposició dels Mossos, que van haver de carregar. No obstant això, alguns independentistes van perseguir de ben a prop alguns participants en la manifestació policial, als quals van llançar objectes.

Dos recorreguts diferents



Després que la conselleria d'Interior obligués les dues mobilitzacions a canviar el recorregut, els policies espanyols van dir que sortirien de davant de la Prefectura de la Policia de la Via Laietana.



Els independentistes, però, no van acatar la instrucció de concentrar-se a la plaça d'Antonio López. Els pocs acampats que hi havia els últims dies a la plaça Sant Jaume van multiplicar-se divendres al vespre, i desenes de persones hi van passar la nit, tot i que sense tendes de campanya.



Des de primera hora del matí van concentrar-se centenars de persones a la plaça amb banderes, cartells, pancartes, música, esmorzar i xerrades. En total van arribar-s'hi a concentrar unes 6.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.



A mig matí ja hi va haver un primer incident amb un independentista d'extrema dreta, increpat pels antifeixistes, amb qui va encarar-se. Aquest individu va haver de sortir de la plaça escortat per Mossos d'Esquadra i bombers que feien de servei d'ordre.



Poc després, alguns independentistes van dirigir-se a la Via Laietana pel carrer de Jaume I. Quan van veure passar manifestants de la mobilització policial, els van increpar i s'hi van voler acostar. A partir d'aleshores, els Mossos van formar un fort cordó policial a la Via Laietana per separar les dues mobilitzacions.



La tensió va anar creixent i, poc abans de les 12 del migdia i després del llançament d'un petard, desenes de persones van llançar sobres de pintura en pols cap als antiavalots com si fos un festival Holi, com ja havien anunciat. Això va provocar la primera gran càrrega dels Mossos, que van fer retrocedir els manifestants uns metres. Els antiavalots van quedar tacats de pintures de colors.



El diputat de la CUP Carles Riera va demanar ahir a la tarda la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per les càrregues dels Mossos contra els manifestants independentistes.