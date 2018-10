Els actes de la Catalunya Central complementen la manifestació de Barcelona

Els municipis de la regió central han escalfat motors durant el cap de setmana de cara a la jornada de protesta d'avui per commemorar la jornada del referèndum i recordar la violència policial als col·legis electorals. Tot i que la principal manifestació serà a Barcelona, municipis de la Catalunya Central han programat actes per a avui.

A Manresa, a les 11 del matí, hi haurà el desplegament d'una pancarta, en un acte obert a la ciutadania amb la presència de l'alcalde, Valentí Junyent, que llegirà el manifest consensuat per l'AMI.

A Berga, a les 7 de la tarda hi haurà el descobriment d'una placa commemorativa a cada un dels col·legis electorals de la ciutat. I a les 8 tindrà lloc davant de l'ajuntament un acte per recordar la jornada. A Castellgalí, a partir de les 8 del vespre, davant de l'escola Sant Miquel, hi haurà una exposició fotogràfica de les càrregues policials i un curt documental sobre l'1-O al poble. A Sant Martí Sesgueioles, l'acte oficial és a 2/4 de 9 del vespre. A Callús, hi haurà la col·locació de la placa commemorativa del Primer d'Octubre del 2017 a les 8 del vespre.