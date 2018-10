Els alumnes dels instituts de la regió central faran vaga avui

La commemoració del primer aniversari de l'1-O deixarà les aules dels instituts de la Catalunya Central pràcticament buides en alguns centres. En els sis instituts consultats de Manresa, Berga i Solsona preveuen que el seguiment de la jornada de protesta sigui molt elevat, tot i que els professors treballaran i atendran i faran classe als estudiants que vagin al centre educatiu. Els equips directius dels instituts consultats asseguren que si algun docent fa vaga, els alumnes que vagin avui a l'escola sempre tindran un professor a classe.

A l'institut Pius Font i Quer de Manresa, les famílies han de notificar prèviament que l'alumne no hi assistirà per la vaga, i per aquest motiu saben que la jornada serà molt seguida entre els estudiants. A segon de batxillerat, per exemple, el 96% no anirà a classe, i a tercer d'ESO, la xifra és del 92%. Al Guillem de Berguedà, de Berga, no tenen xifres definitives, però asseguren que en altres convocatòries de vaga hi ha prop d'un 80% de l'alumnat que la secunda. Tot i que el professorat treballarà, en alguns centres, com el Guillem de Berguedà, els docents faran una aturada d'uns minuts per recordar la jornada del referèndum i en rebuig a la violència policial de l'1-O.