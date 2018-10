«Anem esperant i res es mou gaire. No se sap gaire cap on es va i no està definit»

?«Tot el que va passar l'1 d'octubre de l'any passat va ser una bestiesa. La situació d'aquell dia va ser irreal. Era com si estiguéssim vivint un somni. No sembla possible pensar que en una ciutat no es pot votar i que la policia t'ho impedeix». D'altra banda, cal recordar que «el comportament de la gent va ser espectacular durant tota la jornada». Ara, un any després «estem una mica igual que llavors. Anem esperant i res es mou gaire. No se sap gaire cap on es va i no hi ha res definit. Tot va avançant però potser massa lent, els moviments van a poc a poc».