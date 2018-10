Buch defensa que els Mossos van evitar «enfrontaments violents» a Barcelona

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va reivindicar ahir que l'operatiu dels Mossos va evitar dissabte «enfrontaments violents» entre la manifestació de Jusapol per defensar l'actuació de la policia espanyola durant l'1-O i la contramanifestació independentista. «Ahir vam aconseguir que no hi hagués mals majors amb un enfrontament que hauria pogut ser molt violent», va defensar en diverses entrevistes als mitjans de comunicació.

Tot i així, Buch va admetre que s'han vist imatges d'algun moment en què es veuen procediments que no s'acaben d'ajustar al protocol i, per això, el departament d'Interior analitzarà aquests casos. D'altra banda, va dirigir-se al diputat de la CUP Carles Riera, que li va tornar a demanar la dimissió, per instar-lo a aclarir si els cupaires aposten ara per la via de la violència per assolir la independència. «Si ahir s'hagués trencat el cordó policial, el procés hauria canviat d'índole i no rebria tantes simpaties», va advertir.

Buch va negar que hi hagués càrregues policials per part dels Mossos i va afirmar que el que van fer els agents de la policia catalana va ser mantenir cordons policials. Una pràctica que el conseller de l'Interior va defensar per evitar una «batalla campal» entre participants de les dues manifestacions. Pel que fa a les actuacions dels Mossos que no s'ajusten al protocol, Buch va referir-se explícitament a les imatges en què es veuen cops de porra per sobre de la cintura. «Això no pot ser i haurem d'esbrinar el perquè, el com i els quants, i a partir d'aquí actuar», va afegir.

Pel que fa a les crítiques que qüestionen que s'autoritzés la manifestació de Jusapol, entre les quals les de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, Buch va respondre que s'ha de garantir la llibertat d'expressió i complir la llei encara que a ell no li vingués de gust veure com es manifestaven «unes persones que ens van pegar i ens van provocar tant dolor». «En aquest país no passa el que vol el conseller, hi ha unes garanties legals», va concloure, i va afirmar que van ser una «absoluta minoria» els manifestants que van intentar trencar el cordó policial.