«Com a catalanista convençut l'1 d'octubre va ser com una daga al cor»

?Afirma que «com a catalanista convençut l'1-O va ser com una daga al cor. Si a començament de setembre el Parlament va trencar el gran pacte, l' 1-O l'Estat li va donar la puntada definitiva. Res podrà ser igual almenys, i sent molt optimistes, per un parell de generacions. El Processisme fent revolucions digitals, i l'Estat donant respostes analògiques, han esquinçat el país. Difícilment els catalans tornarem a ser un sol poble. Els que venim de lluny, els que hem viscut la política molts anys, érem conscients que la revolució dels somriures no podia acabar bé».