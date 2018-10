Els CDR es mobilitzen arreu del territori sota el lema: «1-O, ni oblit ni perdó»

Un any després de l'1-O els CDR s'han mobilitzat de nou per organitzar accions reivindicatives en diferents punts del territori per commemorar el que va suposar el referèndum i per denunciar l'actuació violenta de la policia espanyola en aquella històrica jornada. Sota el lema "1 d'Octubre ni oblit ni perdó", s'han realitzat accions que han afectat la mobilitat. A la tarda, la Plataforma 1 d'octubre ha convocat una gran manifestació a Barcelona.



Aquest dilluns al matí hi ha accions a Barcelona, Vic, Girona o Lleida. A primera hora, unes 150 persones han sortit del Bages per participar en les mobilitzacions previstes per aquest dilluns el matí pel CDR del Vallès. Els participants, que havien estat convocats pel CDR de Manresa a quarts de set del matí a l'avinguda universitària de Manresa, s'han desplaçat fins al pavelló de Sant Joan de Vilatorrada on, després de recollir més vehicles, han marxat en caravana per anar a tallar els accessos al CIM Vallès.



També s'ha realitzat una marxa lenta en els dos sentits de la marxa a la C-25, l'Eix Transversal, entre els municipis de Vic i Avinyó, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Cap a dos quarts de deu es registraven uns cinc quilòmetres de circulació intensa a causa d'aquesta acció convocada pels CDR per recordar els fets ocorreguts ara fa un any amb motiu del referèndum de l'1-O.





Consulta totes les afectacions a la mobilitat

Els CDR tallen l'accés sud al CIM Vallès

Marxa lenta de vehicles a la Cerdanya

Un centenar de persones talla la Via Laietana de Barcelona

Els CDR han interromput el servei del TRAM entre Francesc Macià i Pius XII

Unes 400 persones tallen les vies de l'AVE a Girona

Tallen l'AP7 en sentit nord a l'alçada de Vandellòs

Un centenar de persones tallen la carretera LL11 a Lleida per commemorar l'1-O

-Marxa lenta a la C-25 entre Vic i Avinyó-Tallada l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant-Tallada l'Avinguda Diagonal de Barcelona a l'altura de la Zona Universitària-Tallats els accesos al CIM Vallès-Marxa lenta a la Cerdanya-Normalitzada la situació a l'AP 7 a Martorell , els CDR han tret les barreres del peatge-Reobert el Passeig de Gràcia a Barcelona després de la protesta a primera hora-Desconvocada la concentració l'estació de l'AVE a Girona-Reoberta la LL11 a LleidaEls Comitès de Defensa de la República (CDR) de l'àrea del Vallès, amb la participació del CDR Manresa, han tallat l'accés sud del Centre Internacional de Mercaderies, el CIM Vallès. Unes 300 persones bloquegen des de dos quarts de deu del matí el moviment de camions en aquest punt. Els manifestants han fet una barricada amb pneumàtics per impedir el pas dels vehicles. Fins al lloc s'hi ha desplaçat també els Mossos d'Esquadra i es preveu que la policia pugui acabar intervenint per alliberar l'accés. Els manifestants han respost la presència policial amb crits recordant-los que "el nostre conseller és a la presó".Un centenar de persones convocades pels CDR tallen la Via Laietana de Barcelona a dos quarts de vuit per recordar el que va passar ara fa un any amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre. Els manifestants s'han trobat davant del mercat de Santa Caterina i primer han fet una parada a la porta de Foment del Treball, on han col·locat adhesius i una pancarta amb el lema 'Tombem el règim', han encès un parell de bengales i han tallat el trànsit. Els concentrats criden consignes com 'Sense desobediència no hi ha independència ', 'Ni oblit ni perdó' o 'Ni França ni Espanya, Països Catalans'. També a la plaça de Catalunya s'han congregat unes cent persones que han enganxat adhesius a la seu del Banc d'Espanya i han demanat la dimissió del conseller d'Interior. Fan talls intermitents del trànsit conforme es van movent. També hi ha accions previstes a la plaça Letamendi.Els CDR han interromput el servei del TRAM a la Diagonal cap a les 8 del matí per commemorar els fets del passat 1 d'octubre. No hi ha hagut circulació durant una estona entre les parades de Francesc Macia i Pius XII, que són comunes per a les línies 1, 2 i 3. Ara, però, el servei ja ha quedat restablert.Unes 400 persones tallen des de dos quarts de set del matí les vies de l'AVE a Girona per reivindicar l'1-O. Els manifestants han accedit a l'andanes trencant una porta tot i la presència d'efectius dels Mossos d'Esquadra i de seguretat de l'estació, que els han intentat impedir el pas. Els participants han fet aturar un tren que arribava i han cridat consignes a favor de la " independència ", "fora les forces d'ocupació" o "jo també vaig ocupar les vies". La concentració, convocada pels CDR sota el lema l''1-O exercim l'autodeterminació', ha començat a la plaça 1 d'Octubre poc després de les sis del matí i s'ha unit amb altres grups a la zona de la Devesa des d'on han enfilat cap a l'estació.{C}{C}{C}Cap a 1/4 de 10 ha finalitzat el tall de les vies i els CDR han abandonat l'estació per dirigir-se a la delegació de la Generalitat a la capital gironina. El servei d'AVE ha quedat restablert a dos quarts de deu, segons ha informat Renfe . Durant el tall s'ha facilitat la mobilitat dels viatgers afectats encaminant-los als serveis de Regionals.A la delegació del govern, els manifestants han pogut entrar i han pujat fins al tercer pis per accedir al balcó. Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i els membres de seguretat. També hi han intervingut quatre Mossos d'Esquadra de seguretat ciutadana que estaven a la zona.Un grup de persones convocades pels CDR ha tallat l'AP7 en sentit nord a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Cap a tres quarts de vuit es produïen uns dos quilòmetres de cua. En aquest moment es desvia el trànsit cap a l'N340 per la sortida del quilòmetre 298.Un centenar de persones han tallat la carretera LL11 a Lleida per commemorar el primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Cap a les sis del matí s'han congregat davant del cementiri de la capital del Segrià i han iniciat una marxa fúnebre portant un altar amb espelmes per tallar una de les vies d'entrada i sortida a la ciutat. En concret, han impedit el trànsit a la sortida de la Lleida en direcció a l'autovia. Una patrulla de Mossos d'Esquadra ha intentat que obrissin la circulació però els manifestants no hi han accedit.Al cap de dues hores, els CDR de Lleida han donat per desconvocada l'acció de bloqueig a les portes d'un centre de distribució d'hidrocarburs al·legant que l'objectiu era fer una "acció de resistència i demostració de força a l'Estat", tancant la sortida de camions a "un dels grans centres de distribució d'hidrocarburs del país" (CLH). A partir d'aleshores, la ciutadania a estar "atentes a nova convocatòria". Eren un centenar de persones i s'han dirigit caminant en una marxa lenta per la carretera LL-11 cap al centre de la ciutat per unir-se a la manifestació convocada pels estudiants, a les 12 h davant el Rectorat.