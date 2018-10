Celaá diu que «moltes» de les imatges de l'1-O eren «falses» i no hi ha «res a celebrar»

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a la Cadena Ser que l´1-O és "un dia de trista memòria" on no hi ha "res a celebrar" i on es van veure "imatges penoses" que van danyar "greument" la imatge de l´Estat a l´exterior, malgrat que, segons ha afirmat, "moltes d´elles eren falses". Segons la ministra, les forces de seguretat "van treballar proporcionalment amb l´excepció d´alguns casos molt aïllats que estan essent investigats".

Celaá també ha advertit el president de la Generalitat, Quim Torra, que "per descomptat el que va passar dissabte no pot tornar a passar", en referència als incidents fruit de la manifestació del sindicat policial Justapol a Barcelona per commemorar les càrregues policials. "El govern de la Generalitat té l´obligació de mantenir l´ordre públic al carrer i que tothom es pugui manifestar amb llibertat, tan els independentistes com els que no, perquè això és el que correspon a una societat lliure, democràtica i culta com la de Catalunya". "Això ho ha de garantir el govern i el que estem demanant a Torra, que desarmi la retòrica, retiri l´emoció i s´atengui als fets".

Per Celaá, l´1-O del 2017 el govern de Mariano Rajoy "no va encertar" cap de les seves previsions ni tampoc el tractament a donar per impedir el referèndum amb la intervenció policial, però tampoc va ser un dia positiu per a l´independentisme que "va xocar, com no podia ser d´altra manera, amb el principi de realitat", i "tota la farsa en que estava fonamentant-se l´independentisme afirmant que després de l´1-O hi hauria una proclamació de a República va ser fals". "Com es va veure uns dies després de manera vergonyant, tot l´imaginari independentista va caure a terra, com sectors intel·ligents i raonables de la societat catalana ho van entendre", ha sentenciat.

Celaá ha afirmat que l´1-O va ser un acte "il·legal" que de cap manera dona un mandat del poble català, i la jornada va posar de manifest "com mai" la "fractura de la societat catalana". "Això és el pitjor que pot passar, perquè una societat fracturada no té projecte polític". També ha criticat les càrregues policials, que van ser "un error" quan ja no hi havia "forma de parar les votacions". Amb tot, ha afirmat que d´això "no en són responsables les Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat" que "van treballar proporcionalment amb l´excepció d´alguns casos molt aïllats que estan essent investigats".

Segons la ministra, el referèndum "segurament no s´hagués celebrat" amb l´actual govern del PSOE perquè abans "s´hagués fet política" per evitar-lo. El seu govern, ha dit, ha obert "un passadís polític" que fa que avui estiguem "millor que fa un any". "Estem arribant a acords als grups de treball amb representants de la Generalitat", ha dit. "Per una part estem anant a la praxis, i per l´altra banda trobem retòriques a vegades enceses i extraordinàriament romàntiques del president de la Generalitat"