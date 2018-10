Comín admet que el Govern no estava prou preparat per implementar la República

L'exconseller de Salut Toni Comín va admetre ahir que el Govern «potser» no estava prou preparat per implementar la República «en un escenari de repressió». «Accepto -i seria la meva principal autocrítica- que en tota l'estratègia que vam liderar des del Govern potser no estava prou dissenyat quina seria la gestió per implementar aquest mandat en un escenari de repressió», va dir en una entrevista a l'ACN un any després del referèndum de l'1-O. Segons Comín, el Govern tenia «molt planificat» com volien que fos la «materialització» de la República en un escenari d'acord o negociació amb el govern espa-nyol. «Però un cop arriba el moment, hi ha una estratègia per implementar el mandat que és, per dir-ho d'alguna manera, un combat que el voldríem curt però que entenem que probablement serà llarg», va afegir. «La convicció que la intensitat repressiva de l'Estat espanyol sortiria completament dels marges d'un estat de dret europeu, va començar sobretot aquell dia [1-O]», va afirmar.

En els dies posteriors a la votació, el Govern va declarar la independència i va suspendre-la de forma immediata, un fet que el mateix Puigdemont va reconèixer que va ser un «error». Comín accepta que «si hi va haver algun error seria aquest», però defensa que l'error va ser «en el sentit d'haver caigut en una trampa, la trampa que semblava que s'obria una porta per fer una mediació internacional». «Nosaltres sempre hem estat els adalils a resoldre-ho de manera dialogada [...]; quan s'obre una porta diferent de la via unilateral, nosaltres la intentem aprofitar i els dies previs al deu d'octubre semblava que aquesta porta s'obria», va assenyalar. «Això es va demostrar ràpidament que no era així: vam suspendre la declaració i una setmana més tard empresonaven els Jordis», va recordar.