«Les desavinences entre els polítics a favor de la República han posat traves»

?«Després de l'1 d'octubre tinc la sensació que hem perdut molt temps», considera el doctor en geologia manresà Josep Maria Mata Perelló. Apunta que els partits polítics haurien d'haver pres decisions d'una forma més conjunta «per fer possible la independència de Catalunya». «Les desavinences polítiques entre els mateixos partits a favor de la independència han posat traves al camí de la República», lamenta. No obstant això, remarca que la forma d'actuar de l'estat espanyol també ha facilitat aquestes desavinences internes. Considera que «hauríem de deixar de lamentar allò que l'independentisme va fer malament i començar a mirar cap al futur i avaluar les possibilitats existents per ser independents».