Elon Musk renuncia a la presidència de Tesla per evitar una demanda per frau

n Les especulacions de les últimes hores sobre el futur de Elon Musk al capdavant de Tesla es van materialitzar amb l'anunci que l'empresari ha arribat a un acord per abandonar la direcció del fabricant i així evitar una demanda per frau. La presència de Musk al capdavant de Tesla havia estat qüestionada des de fa mesos, inicialment per la incapacitat repetida del fabricant d'automòbils d'arribar a les quotes de producció del Model 3 establertes pel propi empresari.

Els dubtes sobre l'estil directiu de Musk van augmentar recentment amb la multiplicació de tuits i declaracions polèmiques, com qualificar de pederasta un dels bussejadors que van participar en el rescat dels nens tailandesos atrapats en una cova. Però l'estrambòtic capítol de la possible sortida de borsa de Tesla, que el propi Musk va propiciar i que va portar al fet que la Comissió del Mercat de Valors dels Estats Units (SEC) presentés divendres una demanda contra l'empresari, ha provocat finalment la seva sortida temporal de l'empresa que va fundar el 2003.

SEC va demandar Musk en considerar que la seva sèrie de missatges a Twitter del passat 7 d'agost, comunicant la seva intenció de treure de la borsa Tesla gràcies a l'existència d'inversors que pagarien 420 dòlars per títol als accionistes de la companyia, va ser un acte fraudulent que va inflar temporalment el valor de les accions

Després d'hores d'especulacions als principals mitjans de comunicació nord-americans, SEC va anunciar en un comunicat que Musk accepta que no podrà exercir com a president del consell d'administració de Tesla durant tres anys i durant aquest temps serà substituït per una persona «independent».

A més, Tesla nomenarà dos consellers independents per al seu consell d'administració i establirà un «nou comitè de consellers independents i posarà més controls i processos per supervisar les comunicacions de Elon Musk».

Stephanie Avakina, codirectora de la Divisió de Compliment de SEC, va declarar que les mesures anunciades «estan específicament dissenyades per respondre al problema de mala conducta en enfortir el govern corporatiu i supervisió de Tesla per protegir els inversors».

Malgrat l'acord, Musk ha decidit no fer cap comentari sobre els seus problemes legals i ha preferit envoltar-se de la seva legió de fidels a Twitter, el seu mitjà preferit de comunicació. Musk es va limitar a anunciar a un seguidor de la companyia que Tesla està preparant-se per lliurar els seus vehicles directament al domicili o lloc de treball en comptes del mètode tradicional d'obligar el comprador a acudir a les botigues de Tesla per fer-se càrrec de l'automòbil comprat.

L'acord entre Musk i SEC es produeix enmig d'una greu caiguda en borsa de Tesla Divendres, quan les accions de la companyia van perdre gairebé un 14% del seu valor i van tancar la jornada a 264,77 dòlars, 42,75 dòlars menys que la marca establerta al tancament de dijous. La pèrdua és la major patida pel fabricant des de finals de 2013. Des que Musk va sorprendre tothom amb el tuit sobre la sortida de borsa de Tesla, el valor de les accions del fabricant de cotxes s'ha reduït un 30%, quelcom que suposa que els inversors hagin perdut gairebé 20.000 milions de dòlars.



Doble càstig

El càstig per a Elon Musk és doble. No només abandona la direcció de Tesla i s'enfronta encara a les demandes presentades per diversos grups d'inversors que se senten enganyats pels seus tuits, sinó que en ser el major accionista individual de Tesla, la seva fortuna s'ha vist considerablement reduïda en els últims 45 dies. Musk posseeix al voltant del 20% de les accions de Tesla, fet pel qual des de principi d'agost l'empresari ha perdut uns 4.000 milions de dòlars amb la caiguda.

El que molts es pregunten ara és si Tesla, sense l'empresari al capdavant, perdrà l'atractiu que l'ha convertit en quelcom més que un simple fabricant d'automòbils.