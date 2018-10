«Es van endur l'urna del 9-N, amb paperetes de broma, pensant-se que era la real»

Josep Sans, a la sala La Fàbrica de Sant Martí Sesgueioles, on hi ha una exposició de fotografies sobre l´1-O

Josep Sans, a la sala La Fàbrica de Sant Martí Sesgueioles, on hi ha una exposició de fotografies sobre l´1-O òscar bayona

Sant Martí Sesgueioles, al costat de Calaf, va ser un dels dos pobles de l'Anoia que l'1-O va rebre la intervenció de de la Guàrdia Civil. A causa de les càrregues policials, tres veïns van ser atesos per contusions, entre els quals Josep Sans.



Quan els guàrdies civils van arribar, vostès ja havien muntat una 'barricada' a l'entrada.

Sí. Van venir 30 o 50 guàrdies civils, provinents de Calaf, però van aparcar a fora del poble, perquè havíem creuat tractors a la carretera. Abans, havien vingut dotze agents, i un d'ells ens havia demanat que els deixéssim passar, que només volien les urnes. Vam respondre que només volíem votar. I llavors van venir la resta d'agents.

Què va passar a continuació?

Érem 50 persones concentrades davant de l'edifici de La Fàbrica, que era el col·legi electoral. Davant, havíem fet una barricada amb taules, i ho van tirar tot per terra de mala manera. Després, van donar una ordre, i van començar els cops de porra i a clavar cops de peu. Nosaltres vam empènyer una mica més, fins que es van adonar que, per allà, no passarien. I van anar a la part lateral de la fàbrica, on hi ha una entrada lateral. Van esbotzar la porta.

Va rebre cops de porra?

Sí. Un guàrdia civil em va donar cops de peu a la cama, allà on fa mal. I un altre, des del seu costat, amb la porra, em picava, no de dalt a baix, sinó com si fos una espasa, amb cops a la panxa. El meu pare, que era al costat, també va rebre. I a un noi el van agafar pels bíceps, li van girar el braç i li van arrencar la samarreta. Li va fer bastant mal.

Li van deixar marca els cops?

Sí, sobretot els cops de porra, em van quedar molt marcats. Tenia blaus a la panxa, i la cama també em va quedar blava. Vaig quedar com si fos un dàlmata. Vaig anar al CAP de Calaf perquè em fessin un reconeixement mèdic. Al cap d'una setmana, em va visitar el metge forense dels jutjats d'Igualada. Però, a l'hora de presentar la denúncia al jutjat, no vam aconseguir contactar amb cap advocat i, al final, no la vaig presentar.

Li van continuar fent mal els cops els dies següents?

Jo, en aquella època, vivia a Bèlgica, i havia vingut a Catalunya només per votar. Quan vaig tornar el dia 3 d'octubre a treballar, encara em feia mal tot. A la feina, em van preguntar com havia anat tot, estaven al corrent de tot el que havia passat aquí a Catalunya.

La Guàrdia Civil va aconseguir endur-se l'urna?

Van agafar l'urna que guardàvem del 9-N. La gent hi havia col·locat paperetes de broma. L'urna real l'havíem amagat. No es van endur cap vot.