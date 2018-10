Els ferits de l'1-O del Bages reben el suport del president Quim Torra a la Generalitat

Una trentena de bagencs van rebre ahir el suport del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, en un acte d'homenatge a les persones afectades per l'actuació policial durant el referèndum de l'1 d'octubre. Una vintena de ferits i una desena d'advocats i procuradors van poder compartir inquietuds amb el president Torra. «Volem un Govern que tingui el coratge suficient per aconseguir la República». Aquesta va ser una de les demandes dels bagencs, a la qual el president Tor-ra va respondre: «Estic convençut que ho aconseguirem, si ho dubtés no seria president, però és necessari tornar a teixir una cadena de complicitats com l'1 d'octubre passat per estar preparats per si arriba el moment clau».

L'acte d'homenatge als ferits es va celebrar al pati dels tarongers del Palau de la Generalitat, amb la presència del president Quim Torra i del vicepresident Pere Aragonès. El president Torra va dedicar temps a les persones de cadascuna de les comarques. En el cas del Bages, on la Guàrdia Civil va intervenir a Sant Joan de Vilator-rada, Callús, Fonollosa i Castellgalí, el president de la Generalitat va compartir-hi reflexions.

Diversos veïns afectats del Bages, entre ells Magdalena Clarena, de Fonollosa, a qui van fracturar el canell, i Maite Lladós, de Callús, que va rebre puntades de peu, van demanar al president Torra que l'actual Govern tingui la suficient valentia per «fer efectiva la independència» i «avanci a l'una amb la resta de partits sobiranistes». Davant les interpel·lacions, el president de la Generalitat va afirmar que és conscient de les seves errades però «l'important és saber corregir-les. Sé que voldríeu que sortís al balcó aquesta tarda, si fos per mi ja ho faria, però ara cal fer un treball de planificació per poder arribar més lluny que l'1 d'octubre passat», va destacar. Va sostenir que el Govern necessita el suport de la ciutadania perquè «el camí serà dur per a tots però estic convençut que ens en sortirem».

Entre els bagencs convidats, també hi havia el santjoanenc Àlex Toses (de qui Regió7 va oferir una entrevista en l'edició de dimecres passat), que assenyalava els 28 punts que té al front, a causa d'un cop sec al cap. «Durant l'1 d'octubre ens vam jugar la pell però la sensació que em queda és de victòria», va sostenir. El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, va considerar «escandalós el fet que aquells que van provocar les lesions no estiguin investigats». El regidor de Sant Joan Jordi Pesarrodona també hi era present. Durant els parlaments, el president Torra va apel·lar a la necessitat de consolidar la victòria «amb un nou 1-O».