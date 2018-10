La FUB i l'EPSEM no aturen l'activitat acadèmica

Els centres universitaris de Manresa no aturaran l'activitat acadèmica durant la jornada, i el professorat treballarà, segons expliquen, com qualsevol altre dia. La UManresa FUB sap que hi haurà alumnes que secundaran la vaga d'avui, però asseguren no poden preveure quin en serà el seguiment, i s'atenen al dret individual dels professors i els alumnes a donar suport a la jornada reivindicativa.

Malgrat que la UManresa FUB és conscient que hi haurà alumnes que secundaran la vaga, no preveuen que l'activitat al centre universitari s'aturi per un seguiment massiu. Per altra banda, els docents sortiran a les 12 del migdia a l'accés principal de les instal·lacions universitàries on tindrà lloc la lectura d'un manifest. El Consell d'Estudiants de la U-Vic, que també representa els alumnes de la FUB, ha anunciat per xarxes socials que, tot i que no se suspenen les classes, donen «suport als estudiants que vulguin participar en els actes reivindicatius».

Per la seva banda, a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) els professors també treballaran, en principi, amb normalitat i els estudiants no han notificat a la direcció del centre (adscrit a la UPC) que participin a la jornada de protesta. Tot i això, són conscients que n'hi haurà qui farà vaga, tot i que tampoc saben preveure quin seguiment tindrà. Els alumnes, com a membres de la UPC, sí que han rebut un correu electrònic del sindicat d'estudiants recordant-los la jornada de vaga per l'1-O.