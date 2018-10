arxiu particular

«La gent esperava més, però s'ha vist que és més complicat del que semblava» arxiu particular

?«Es van crear unes expectatives que no han passat. Crec que la gent esperava més, però s'ha vist que és més complicat del que podia semblar. Amb l'eufòria del dia 1 d'octubre i els dies que van precedir la jornada, semblava que tot aniria més ràpidament i que passaria, però ara estem més aturats». Un any després, s'ha vist que «tot és complicat, costa i és més complex. Esperem que, encara que sigui més difícil del que semblava en un principi, s'avanci cap endavant». Això no obstant, amb el temps, els dies i els fets que han passat, s'ha vist que «serà un procés llarg».