«La gent gran va viure l'1-O amb la il·lusió de veure una Catalunya lliure»

?«Recordo l'1 d'octubre com un dia extraordinari», explica la presidenta de la plataforma No Més Morts a la C-55. «Sempre retindré les imatges d'una multitud de gent defensant els col·legis, malgrat les càrregues de la Guàrdia Civil», subratlla. Però la situació actual «és decebedora i, si aquell dia ens haguessin dit com acabaria tot, no ens ho hauríem cregut», remarca. Considera que les persones que es mostren a favor de la independència «perceben que el procés està aturat i va per llarg». «El moment present és trist, sobretot per a la gent gran que va viure l'1-O amb la il·lusió de veure com Catalunya esdevindria independent», destaca. Sosté que aquest 1 d'octubre s'hauria d'aturar l'activitat laboral per sortir a manifestar-se.