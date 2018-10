Un grup de CDR increpa un periodista d'Intereconomía després de la protesta a la Borsa de Barcelona

Un grup de CDR ha increpat un periodista d'Intereconomía que es disposava a gravar una crònica davant la Borsa de Barcelona, pocs minuts després que la mobilització independentista que ha acabat en aquest edifici s'hagués desconvocat.

Desenes de manifestants han assetjat el periodista amb crits com 'no, nazis, no' i el professional d'Intereconomía també se'ls ha encarat. Mentre una patrulla de Mossos l'escortava pel Passeig de Gràcia, els manifestants li han llançat objectes.

En uns moments de tensió, els Mossos han fet entrar el periodista a l'edifici de l'altra banda del passeig. Aleshores agents de la Brigada Mòbil s'han desplegat davant l'entrada d'aquest immoble i han donat alguns cops de porra als manifestants. Pocs minuts després, els agents de la Brimo han tret de l'edifici el periodista i se l'han endut en una furgoneta.