«Ha estat desastrós, la societat dividida i, en comptes de govern, parafernàlia»

?No té dubte que el balanç del darrer any és «desastrós. La societat catalana està dividida, moltes empreses han marxat i és molt trist que a Catalunya no tinguem govern sinó només parafernàlia». Lamenta que «fins i tot les festes de barri es monopolitzin fins al punt que als catalans no independentistes no ens vingui de gust anar-hi. Costa reconèixer aquesta Catalunya com a terra d'acollida i progrés». Diu que l'enfrontament «hi és a nivell laboral i veïnal mentre s'acumulen els problemes sense resoldre com si als dirigents no els importés».