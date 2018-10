«Hem anat enrere perquè són a la presó dirigents que recullen la voluntat popular»

?Creu que resulta clar que un any després de l'1 d'octubre «hem anat enrere com a poble, perquè dirigents que recollien la voluntat popular estan empresonats o fora del país. En certa manera ha estat un fracàs però des del meu punt de vista no ha estat en va». Martí considera que durant tot aquest temps s'ha confirmat que «la justícia espanyola no és independent, que no hi ha una veritable democràcia i que s'imposa al preu que calgui la voluntat d'estat en contra de la voluntat majoritària dels catalans». El camí de la negociació el veu «difícil».