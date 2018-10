«Les imatges de l'1-O no s'esborraran de l'imaginari dels catalans fàcilment»

?«Després del referèndum, les expectatives de canvi han quedat estancades», remarca la gerent de la Fundació Cardona Històrica, Anna Poza. Reflexiona sobre les imatges que es conserven de l'1 d'octubre i sosté que no s'esborraran de l'imaginari dels catalans fàcilment. «Les conseqüències de la celebració de la votació i de la declaració d'independència van ser dràstiques i ara hi ha bones persones tancades a la presó», considera. Per aquest motiu, «em sorprèn com el moviment social independentista segueix viu, malgrat que el full de ruta polític no estigui gaire definit», assenyala. Sosté, però, que «la força del poble no ha aconseguit canviar gaires coses del dia a dia, de moment, i fa falta un lideratge polític més fort».